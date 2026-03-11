【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲葉浩志が、3月10日に開催された『ワールドベースボールクラシック』東京プール日本最終戦「日本対チェコ戦」にて、Netflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露した。 ■観客や侍ジャパンの選手たちが稲葉浩志へ拍手 球場内の照明が落ちると、稲葉浩志がステージに登場。パワフルな歌声でNetflix大会応援ソング「タッチ」披