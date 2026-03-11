大盛工業 [東証Ｓ] が3月11日午前(10:00)に業績修正を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益を従来予想の2.1億円→4.7億円(前年同期は4.9億円)に2.3倍上方修正し、減益率が57.3％減→3.9％減に縮小する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の6億円(前期は7.5億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当第２四半期（中間期）の業績予想は、以下の業