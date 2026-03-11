11日10時現在の日経平均株価は前日比1049.93円（1.94％）高の5万5298.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1362、値下がりは188、変わらずは39と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を228.63円押し上げている。次いでＳＢＧ が213.39円、フジクラ が41.95円、ファストリ が40.91円、任天堂 が28.38円と続く。 マイナス寄与度は4.41円の押し下げでオ