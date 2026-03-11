スターバックスは13日から、『シトラス＆ハニー ソルベ ティー』を全国の店舗で発売する。柑橘とはちみつ、ブラックティーを組み合わせ、春らしい色合いと爽やかな味わいを楽しめるソルベティーだ。そんな新作ドリンクを編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。【写真】韓国で大人気ビバレッジがついに日本上陸…”まるでシュークリーム”フラペカップを手に取ると、まず目を引くのは透明感のある明るい色合い。柑