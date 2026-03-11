俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）に斎藤龍興役で出演中の濱田龍臣がコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト38人！仲野太賀、吉岡里帆、浜辺美波、小栗旬、竹中直人ら…【「龍馬伝」以来の大河ドラマ出演について】１６年ぶりの大河ドラマ出演ということで、身の引き締まる思いがありました。そしてなにより、自分と同じ漢字（龍）を持つ役を演じさせていただける