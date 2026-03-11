＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】二日目には土俵下で二所ノ関親方が「鬼の形相」大相撲三月場所三日目は3場所ぶり6回目の幕内優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）が前頭二枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）に金星を配給。3連敗を喫する波乱に館内騒然となった。一方、横綱・豊昇龍（立浪）は前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）の攻めをしのいで逆転で無傷の3連勝を飾った。前に落ちた大の里、残った豊