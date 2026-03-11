野田サトルによる人気漫画の実写映画第2弾『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開にあわせ、スタッフ・キャストのインタビューやスチール写真を収録した公式書籍『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』（B5判、112ページ、2420円※税込）が、公開日の3月13日に集英社より発売される。【画像】『映画 ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 ビジュアルブック』の中身本作は、日露戦争終結直後、一攫千金を求