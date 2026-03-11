兵庫県宝塚市で高速道路の高架を清掃していた男性作業員が、高所作業車と高架の間に体を挟まれ死亡する事故が起きました。 １１日午前、宝塚市米谷の中国自動車道の高架下で、「高所作業車で作業をしていた男性が、高架との間に腹部を挟まれた。意識と呼吸がない」という１１９番通報がありました。 警察によりますと男性作業員（３８）が、高所作業車の「バケット」と呼ばれるカゴ状の部分に乗り、高架下に張られたネット