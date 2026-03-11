米国がホルムズ海峡付近に停泊中の機雷敷設艦を排除したとする映像を投稿した/US CENTRAL COMMAND（CNN）米軍は10日、ホルムズ海峡付近で、機雷敷設艦16隻を含む複数のイラン海軍艦艇を破壊したと発表した。米中央軍は、攻撃の様子を捉えた映像をX（旧ツイッター）に公開した。CNNは同日、イランがホルムズ海峡に機雷を敷設し始めたと報じた。この問題に関する米情報機関の報告に詳しい2人の関係者が明らかにした。ホルムズ海峡は