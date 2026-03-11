G7＝主要7か国の議長国を務めるフランスは、11日に首脳会議をオンライン形式で開催すると発表し、イラン情勢で急騰する原油価格への対応などについて協議するとしています。フランス大統領府は、日本時間の今夜にG7の首脳会議をオンライン形式で開催すると発表しました。イラン情勢で急騰する原油価格への対応をめぐっては、G7の財務相会合やエネルギー担当相会合ですでに議論されていて、一時的に原油価格を下げるためにIEA＝国際