黒猫がかごの縁にあごを乗せたら...？ほっぺが強調されてあまりにも可愛すぎると大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、「可愛い」「ほっぺのとこにカポッてしたい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：かごの縁にあごを乗せていた黒猫→『ほっぺ』を見ると……思わず触りたくなる『たまらない光景』】 魅惑のほっぺ Xアカウント「黒猫一家」に投稿された