筆者の話です。祖父の詩吟が苦手で、自分の結婚披露宴には入れないと決めていました。けれど、ある話を聞いたことで、考えが静かに変わっていきます。 詩吟の時間 「早く終わらないかな」子どもの頃、親族の結婚披露宴で祖父が詩吟を披露するたび、私は心の中でそう思っていました。独特の節回しに、難しい言葉が続き、正直子どもにはよくわかりません。 詩吟には伴奏もないので、祖父の声だけが会場に響きます。会場の空