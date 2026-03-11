俳優の濱田龍臣が１１日、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）で斎藤龍興役を演じるにあたり、コメントを寄せた。龍興は織田信長に徹底抗戦した美濃・斎藤道三の孫。父・義龍が急逝し、１４歳の若さで美濃斎藤氏の家督を継ぐことになる。濱田は、主人公・坂本龍馬の子役時代を演じた「龍馬伝」（２０１０年、福山雅治主演）以来１６年ぶりの大河ドラマ出演になる。「身の引き締まる思いがありまし