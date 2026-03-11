俳優の久保田悠来（４４）が、日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（篠原涼子主演、日曜・後１０時半）で拘置所にはびこる教団の信者役として新境地を見せている。「転機になれば」という思いで挑む難役。セリフの区切り方を工夫し、不気味な役柄を表現した。「能面でニュートラルな感じを与えられたらいい」という怪演は、事務所の先輩の篠原にも褒められたという。役者人生の始まり