ＷＢＣの侍ジャパンは１０日のチェコ戦に９―０で大勝し、１次ラウンドＣ組を４戦全勝で１位突破した。大会連覇に向けて盛り上がりを見せる中、ＳＮＳでは芸能人の観戦報告が相次いだ。１０日にインスタグラムで「ＷＢＣ観戦してきましたぁ！２回見に行くことが出来て幸せでした」と２度も観戦したことを明かしたのは、元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依。「あいぼんキッズも興奮ＭＡＸ」とユニホーム姿で試合を見つめ