ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（USMH）傘下のイオンフードスタイルは3月7日、生鮮・デリカ強化型の新店舗フォーマット1号店「フードスタイル三田店」をオープンした。イオンフードスタイルは、マックスバリュ関東が3月1日にダイエー関東事業およびイオンマーケット（ピーコックストア）と経営統合・社名変更して発足。今後、全店舗を新屋号「Food Style」に順次変更する。1号店「フードスタイル三田店」