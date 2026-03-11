2019年にチェルシーからレアル・マドリードへ移籍したものの、レアルでは怪我が目立つ悔しいキャリアとなった元ベルギー代表FWエデン・アザール。怪我は仕方がないトラブルではあるが、アザールに関してはオフシーズンに体重を大幅に増やしてしまったり、あまり練習好きではない点があるなど、ストイックではないところもあった。自身もレアルでは怪我に苦しんでいたが、元ウェールズ代表FWガレス・ベイルはトレーニングの姿勢が悪