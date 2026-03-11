たいげい型潜水艦の5番艦が海自に引き渡し兵庫県神戸市にある三菱重工業神戸造船所において2026年3月10日（火）、3000トン型潜水艦「ちょうげい」が海上自衛隊に引き渡されました。【小泉進次郎大臣の名も】最新潜水艦「ちょうげい」いろんなアングルから（写真）式典には、宮崎政久防衛副大臣を筆頭に、國見泰寛海上幕僚副長、伊藤秀人長官官房装備官など防衛省関係者が列席。三菱重工からは、常務執行役員の江口雅之防衛・宇