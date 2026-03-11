ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン146がリリースされました。WebGPUに関連していくつかの新機能が実装されています。Chrome 146 | Release notes | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/release-notes/146?hl=ja◆ WebGPU：texture_and_sampler_let拡張機能WGSL(WebGPU Shading Language)に言語拡張機能としてtexture_and_sampler_letが追加されました。textur