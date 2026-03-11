3月8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。この日の日本対オーストラリア戦を天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが観戦された。野球の国際試合における「天覧試合」は、1966年11月の日米野球以来、およそ60年ぶりとなった。【写真】メガネ姿の愛子さまとそっくり！？天皇陛下の妹・黒田清子さん愛子さまのガチ観戦スタイルご一家が貴賓席に着くと、会場からは大きな歓声が。それに応じるように笑