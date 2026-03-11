3月11日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 放射冷却の影響で真冬の冷え込みに、日中は晴れて暖かさが戻る見込み 今朝は放射冷却が強まり、冷たい空気が入ったことで冷え込みが厳しくなりました。 最低気温は熊本市で1.6℃、阿蘇市乙姫で氷点下4.5℃、菊池市で氷点下1.4℃、益城町で氷点下0.7℃、人吉市で0℃、天草市本渡で1.5℃まで下がり、各地で真冬の冷え込みとなって