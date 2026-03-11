お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が10日、自身のXを更新。有名中華チェーンを絶賛した。真栄田はテーブルの上においしそうなつけ麺、ニラレバ炒め、ギョーザ12個、ごはん、キムチ、スープなどが所狭しと置かれた写真を掲載。「これで2千円いかない日高屋は、日本の誇りであり、救世主だ」と、中華料理系チェーン「熱烈中華食堂日高屋」を称賛した。この投稿に「私もお昼は日高屋さんでした」「素晴しい！」「安すぎる