元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「久しぶりに撮影で水着着た」とつづり、白のビキニ水着姿で曲線美を披露した。また、「好評だったからリールにしたよ」と動画も公開。着ていた透け透けトップスを脱いで投げるシーンもあった。ファンやフォロワーからも「とても可愛いくてセクシー」「美しく魅力的」「かわいい人形のよう」「美ボディー」「神スタイルすぎる