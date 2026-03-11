EU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長が、原子力発電を減らしてきたヨーロッパの政策について、「戦略的なミスだった」と述べました。【映像】原子力エネルギーに関する国際会議の様子フォンデアライエンEU委員長「信頼でき、手頃な価格で、（温室効果ガスの）排出の少ない電力源に背を向けたことは、ヨーロッパにとって戦略的なミスだった」EUのフォンデアライエン委員長は10日、原子力エネルギーに関する国際会議で