スバルは来月発売する新型のEV＝電気自動車を発表しました。長い航続距離や広い車内空間などを消費者にアピールし、EVへの不安払拭に努めます。【映像】スバル新型EV（実際に走行する様子＆内装も）スバルの新型「トレイルシーカー」はトヨタ自動車と共同開発した2作目のEVです。バッテリーを充電前に温める機能を搭載し、気温が低い際の充電時間を短くしました。後部は空気の乱れが起きないようなシルエットにしたこともあり