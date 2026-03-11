アメリカのトランプ大統領はイランの指導者との対話について、「条件次第では可能だ」と述べました。【映像】対話に応じる可能性を示したトランプ氏トランプ大統領は9日、FOXニュースのインタビューで、イランの指導者との対話について、「彼らが強く話し合いを望んでいると聞いている」と述べました。また、「我々はもはや話し合う必要がないかもしれない」としながらも、「条件次第では可能だ」として、対話に応じる可能性