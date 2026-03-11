ＪＲ九州は１０日、博多駅に停車した列車内で一晩過ごせる有料イベントを４月２５日に実施すると発表した。当日は福岡市で人気グループ「嵐」と「ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥ」（ドリカム）の公演が重なってホテルが不足するとされており、深夜から早朝の車内を体験できる企画として１日限定で考案した。６両編成の特急列車を活用し、最大で１２５人を受け入れる。開催時間は２５日午後１１時３０分〜翌２６日午前６時３