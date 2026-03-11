エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上閉鎖した状況を受け、G7＝主要7カ国によるエネルギー相会合が開かれました。【映像】赤沢経産大臣のコメント赤沢経産大臣「備蓄放出を含む世界のエネルギー供給を支えるために必要な措置を講じる用意があることなどを確認しました」きのう夜、オンラインで開催されたG7のエネルギー相会合では、IEA＝国際エネルギー機関から、石油備蓄の協調放出の必要性などについて説明があっ