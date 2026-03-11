LINEヤフー株式会社は3月11日、Yahoo!JAPAN、Yahoo!きっず、LINEにて「3.11」と検索したユーザー1人につき10円を寄付する企画、「3.11 検索は、チカラになる。」を実施しています。対象期間は当日の0時00分〜23時59分です。「3.11 検索は、チカラになる。」の寄付額はユニークブラウザ数をもとに算出され、上限は5000万円となっています。寄付先は、東日本大震災に加え、能登半島地震・豪雨の被災地支援に取り組む団体です。【