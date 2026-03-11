2025年に公開された作品が対象となる「第49回日本アカデミー賞」。高い演技力と作品での存在感が評価される栄誉ある賞として、結果に期待が高まっています。All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「第49回日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞してほしい俳優」ランキングを紹介します！【5位までの全ラン