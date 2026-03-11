マツダ新「軽トラ」！2026年2月12日、マツダは軽商用車「スクラムトラック」の商品改良を発表しました。使い勝手の向上を図った今回の大幅改良ですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ新型「“軽”トラ」です！ 画像で見る（21枚）スクラムトラックは、従来の「ポーター」シリーズに代わる軽商用車として1989年に登場し、現在はスズキ「キャリイ」をベースとしたOEMモデル