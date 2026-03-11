防衛省は１０日、退職する久保文明防衛大学校長の後任に、前統合幕僚長の吉田圭秀氏（６３）を起用する人事を発表した。４月１日付で就任する。元制服組トップの就任は異例。吉田氏は東大卒業後、１９８６年に陸上自衛隊に入隊。２０２３年３月〜２５年８月には統幕長を務めた。