ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が11日、自身のXを更新。「便利」なごみの捨て方を紹介した。滝沢は「プチプチ付きの封筒は雑がみとして出せないので、可燃ごみ（地域によります）でお願いします」と投稿。また「どうせ捨てるなら割り箸や竹串を入れるとごみ袋を突き破らないので、便利ですよ！」と封筒の中に割りばしを入れた写真をアップした。最後に「どうせ捨てるなら有効的に使う