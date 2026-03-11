全世代の男女が糖質をとり過ぎている！1日の適正な糖質摂取量とは ほとんどの人が必要以上に糖質をとっている 内臓脂肪がたまる一番の原因は「糖質」です。ただほとんどの人、とりわけカロリーを気にしている人ほど、糖質をとり過ぎていることがわかっています。 ●間食のし過ぎ！仕事の合間や夜中など、小腹が空いたときはついつい間食しがち。お菓子類やパン類などは糖質が高いので、脂肪になりやすいといえます。