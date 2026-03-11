ドル円理論価格1ドル＝157.47円（前日比+1.38円） 割高ゾーン：158.14より上 現値：158.00 割安ゾーン：156.81より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/10156.09 2026/03/09157.17 2026/03/06157.26 2026/03/05157.10 2026/03/04156.04 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動