米株価指数先物急上昇、IEA史上最大規模の原油放出を計画 東京時間09:23現在 ダウ平均先物MAR 26月限47865.00（+120.00+0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6808.25（+21.00+0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25064.00（+81.50+0.33%） 米株先物は急伸、インフレ加速懸念が後退。 国際エネルギー機関（IEA）が米イラン戦争によって急騰した原油価格を抑えるため、史上最大規模の石油備蓄放出を