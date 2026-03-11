B'zの稲葉浩志が10日、東京ドームで行われたワールドベースボールクラシック・東京プール日本最終戦「日本対チェコ戦」を前に、Netflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露した。【動画】これはまた話題に…かっこよすぎる稲葉浩志「タッチ」の動画同曲は、あだち充氏原作のアニメ『タッチ』の主題歌として1985年にリリースされた楽曲。Netflixは、大会応援ソングを制作するにあたって野球の持つ魅力と多