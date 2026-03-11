生化学工業はカイ気配スタートで続伸。株価は２月中旬から月末にかけて９連騰を記録するなど継続的な資金流入が観測されたが、３月に入ってからは全体波乱相場に流されて急速な調整を強いられていた。しかし目先売り一巡感から再び上昇トレンドに回帰している。ヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸など糖質科学分野を強みとする医薬品メーカーで、関節疾患関連の開発などに経営資源を注いでいる。そうしたなか、