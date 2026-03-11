テクノロジーズは急反落、５日・２５日・７５日移動平均線が収れんする５３０～５４０円近辺のもみ合いをマドを開けて下放れてきた。遊技機向け映像ソフトの受託開発を祖業とするが、その後人工知能（ＡＩ）活用の業務システムなどにビジネス領域を広げ、現在はＭ＆Ａ戦略で獲得した再エネソリューション事業を主力としている。 そうしたなか、１０日取引終了後に同社傘下のエコ革が推進する系統用蓄電池