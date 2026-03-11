サンワテクノスが続伸している。大株主である加賀電子が１０日の取引終了後、サンワテク株式１１６万３１００株（議決権ベースで７．２５％）を１１日付で取得すると発表したことが手掛かり材料視されている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS