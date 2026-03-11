11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比6.6％増の840億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.8％増の644億円となっている。 目立った値動きではＳＭＴＥＴＦ日本株厳選投資 が7.75％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル が5.30％高、グローバルＸ日経２２