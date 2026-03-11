ダノンデサイルはドバイ回避で大阪杯を目標に中東情勢が悪化する中、今月28日には海外競馬の大舞台、ドバイワールドカップデーがドバイで予定されている。遠征を予定していた2024年のダービー馬、ダノンデサイル（牡5）は回避し、G1大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）を目指すことが分かった。管理する安田翔伍調教師が自身のXで発表した。これにより大阪杯のメンバーが豪華になると話題になっている。安田師は11日早朝に自