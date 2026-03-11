◆姫路競馬５日目（３月１１日）《小牧太》４８勝。ゴーゴーツヨシ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「好勝負になるはず」（◎）。ナナン（９Ｒ）も「チャンス十分」（◎）。《下原理》２勝を加え３０勝。お薦めはゴートゥーミジョカ（６Ｒ）で「堅実に走ってくれる」（◎）。メイショウサトワ（７Ｒ）は「強い相手にどこまでやれるか」（○）。ジャクソンルーツ（８Ｒ）も「相手がそろっているだけにどこまで戦えるか」