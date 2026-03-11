◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ここまで英国、ブラジルを破り、２勝０敗で米国戦を迎えたイタリア。セルべリ監督は大一番を前に「相手のダグアウトにはオールスター選手、ＭＶＰ、サイ・ヤング賞受賞者といっぱいいる。その相手と対戦し、同じフィールドに立つことは光栄。そして、我々には勝つチャンスがある。このチームから２７個のアウトを奪うことはたや