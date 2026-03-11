【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川豊氏コラム】古江彩佳は大会直後に嘔吐して…海外遠征には「細心の注意」が通用しない怖さがある米女子ツアー「ブルーベイLPGA」最終日の竹田麗央は、終盤に崩れて連覇を逃しました。12番バーディーで通算9アンダーとし、一時トップに並びましたが、107ヤードの16番パー3でティーショットを50度のウエッジで打ち、グリーン右のラフに外してボギー。333ヤードの17番パー4も第2打はウエッジ