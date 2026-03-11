元横綱・朝青龍を筆頭に高砂部屋で着々と増えている「朝〇龍」のしこ名。〇に色名が入るのは師匠の高砂親方（元関脇朝赤龍）、兄弟子の平幕・朝紅龍とその弟の十両・朝翠龍。【丸わかり名鑑】欧勝海成矢は「今どき珍しい本格派」…実家は銭湯、中高の先輩は横綱大の里朝白龍はモンゴル出身。立浪部屋の豊昇龍、鳴戸部屋の欧勝馬と同じ飛行機で、2015年に来日。日体大柏高に留学し、レスリング部に入部した2人とは異なり、最初