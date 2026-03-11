【トランプ2.0 現地リポート】イラン攻撃の違和感を読み解くカギ…裏には米シンクタンクが描いた「プロジェクト2025」が怒鳴らない。相手を責めない。しかも宗教を自然に語る。今のアメリカでは珍しい民主党候補が、南部テキサス州で予想外の勝利を収めた。11月の中間選挙に向けた3月3日の予備選で、上院選の民主党候補に選ばれたのは36歳の州議会議員ジェームズ・タラリコ。元教師で、穏やかな語り口から、「次世代オバマ」と