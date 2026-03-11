【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】ビートルズと併走できなかった世代は、よりビートルズを追いかける「ラヴ・ミー・ドゥ」◇◇◇ザ・ビートルズの記念すべきデビュー曲。1962年10月5日にイギリスで発売。日本では阪神と東映の日本シリーズが始まる寸前の頃。『プリーズ・プリーズ・ミー』もそうだったが、この曲の「顔」も、イントロのハーモニカだろう。デビューシングルとセカンドシングルで、ジ