21日にソウル光化門（クァンファムン）広場一帯で開催されるグループBTS（防弾少年団）の無料カムバック公演にスタンディング席が追加され、総客席規模が2万2000余席に拡大する。所属事務所のBig Hitミュージックは、12日午後8時に韓国チケット販売サイト「NOLチケット」で「BTS THE COMEBACK LIVE ｜ ARIRANG」の追加予約を実施すると10日に発表した。追加座席は世宗（セジョン）大路交差点の南側、地下鉄5号線光化門駅から1号線