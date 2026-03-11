これからが本番だ。苦労してワールドベースボールクラシック（WBC） 2次ラウンド（8強）に進出した韓国野球代表が、メジャーリーグ（MLB）選手らがそろう野球強国と負けられない対戦をする。韓国は9日（日本時間）、東京ドームで行われたWBC1次ラウンドC組最終戦でオーストラリアに7−2で勝利し、日本に次ぐ組2位で1次ラウンドを通過した。オーストラリアを相手に5点差以上、2失点以下で勝利しなければならない難しい条件をクリア